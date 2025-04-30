Легенда збірної України Олег Лужний поділився історією свого життя в автобіографічній книзі.

Колишній захисник національної збірної, Динамо та Арсенала вирішив розповісти про своє минуле і поділитися досвідом, тому випустив автобіографію. Співавтором книги став відомий журналіст Роман Бебех.

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Книга має назву "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу". Оформити попереднє замовлення на сайті українського видавництва Stretovych. Коштує примірник 430 гривень.

Передмову до книги написав Тьєррі Анрі, чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції. Француз та Лужний грали разом за Арсенал.

"У цій книзі Олег передає свій досвід, який набув впродовж тривалої та успішної кар'єри. Його поради були цінними для мене, тому вірю, що вони стануть корисними й для вас. Для мене Лужний – частина нашого великого Арсенала. І йому є що вам розповісти", – написав Анрі у передмові.

У книзі своїми спогадами поділилися також Андрій Шевченко, Патрік Вієйра, Віталій Кварцяний, Арсен Венгер та інші.

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