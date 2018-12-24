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Лужний вдруге одружився

19:18 0 Читать на русском
Лужний вдруге одружився
Олег Лужний та дружина Юлія / FootballHub

Екс-захисник, а нині тренер київського Динамо Олег Лужний знову одружився.

"Яка найбільша зміна відбулась у моєму житті в останній час? Не так давно я одружився. Моя дружина Юлія також любить спорт: зараз збираємось їхати кататись на лижах. Влітку разом бігаємо. Вона дуже добре розуміє мене та допомагає "перемикатись" після непростих матчів.

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Я людина емоційна, тому часто після непростого матчу нервую, довго думаю про саму гру. Ми познайомились зовсім випадково і з того часу наші дороги зійшлись. Я почуваю себе щасливим", – сказав Лужний FootballHub.

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Динамо Динамо Олег Лужний
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