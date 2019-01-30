Лужний та Докампо відвідають матчі Олімпіакоса

Овертайм — 14:00 27
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"У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі". Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
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Андрієвський продовжив контракт з ДинамоУкраїна — 13:52 57
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"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера КарпатУкраїна — 13:00 2479
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Куди перейде Євген Хачеріді: возз'єднання із Ребровим чи Come to Besiktas?Сергій Тищенко — 12:00 2124
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"Хотів простягнути руку Путіну, а той відвернувся". Йосіп Піваріч – про ЧС-2018, Київ та чорну смугу ДинамоІнтерв’ю — 11:05 8054
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