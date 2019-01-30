Лужний та Докампо відвідають матчі Олімпіакоса

Асистенти головного тренера Динамо Олег Лужний та Едуардо Докампо будуть присутні на матчі суперника киян Олімпіакоса в чемпіонаті Греції.

Олег Лужний та Едуардо Докампо відвідають матчі Олімпіакоса у внутрішній першості перед першим поєдинком 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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Лужний перегляне гру пірейців проти Паніоніоса 2 лютого, а Докампо – проти ПАОКа 10 лютого.

Перший матч між Олімпіакосом та Динамо відбудеться 14 лютого на стадіоні Георгіос Карайсакіс.