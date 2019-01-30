toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Лужний та Докампо відвідають матчі Олімпіакоса

12:38 253 Читать на русском
Лужний та Докампо відвідають матчі Олімпіакоса
Олег Лужний / ФК Динамо Київ

Асистенти головного тренера Динамо Олег Лужний та Едуардо Докампо будуть присутні на матчі суперника киян Олімпіакоса в чемпіонаті Греції.

Олег Лужний та Едуардо Докампо відвідають матчі Олімпіакоса у внутрішній першості перед першим поєдинком 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Суперник Динамо Олімпіакос підписав досвідченого захисника

Лужний перегляне гру пірейців проти Паніоніоса 2 лютого, а Докампо – проти ПАОКа 10 лютого.

Перший матч між Олімпіакосом та Динамо відбудеться 14 лютого на стадіоні Георгіос Карайсакіс.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
15
дн
:
5
год
:
50
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Олімпіакос - Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олег Лужний Едуардо Докампо Едуардо Докампо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Андрієвський продовжив контракт з Динамо
    Україна — 13:5257 Андрієвський продовжив контракт з Динамо
5
год
:
10
хв
Фіорентина
19:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук