У своїй книзі "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу" Олег Лужний представив символічну збірну, до якої увійшли найсильніші партнери по команді за роки кар’єри.

"Я не ображений, але спілкуватися не буду": Леоненко відповів Лужному на критику в автобіографії

До списку потрапили шість футболістів Динамо, серед яких – Віктор Чанов, Олег Кузнецов, Анатолій Дем’яненко, Володимир Безсонов, Павло Яковенко та Андрій Шевченко. Натомість у ньому не знайшлося місця для таких знакових фігур, як Олександр Шовковський і Сергій Ребров.

Щодо представників Арсенала, то Лужний обрав п’ятьох – капітана Тоні Адамса, француза Патріка Вієру, бомбардира Тьєррі Анрі, а також нідерландських зірок Денніса Бергкампа і Марка Овермарса.

"Тріска коментує, п’є пиво і розповідає про це всій Україні": "Пас", робота в таксі, гумор Савелія та сміливий Циганик