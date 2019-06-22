Лужний пригадав найпам'ятніший матч за збірну України

Колишній захисник Динамо та збірної України Олег Лужний пригадав переможний матч проти Росії у кваліфікації до Євро-2000.

"Найбільш пам'ятний матч був в Москві проти росіян у відбірковому турнірі Євро-2000. Ми здобули вольову нічию, яка дозволила збірній України потрапити в плей-офф.

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Найбільш курйозний матч? Одразу й не пригадаєш. Це було в 1996 році у виїзному поєдинку з турками, коли командою керував Йожеф Сабо.

Матч тільки почався, а до бровки, де я грав, підбігає головний тренер і кричить: "Олежик, чому хлопці не біжать?". Йшла п'ята хвилина гри", – цитує Лужного Команда №1.

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