Лужний: Можливо, Миколенко отримає шанс пограти в АПЛ

Асистент головного тренера Динамо Олег Лужний відзначив прогрес захисника киян Віталія Миколенка.

Миколенко достатньо давно тренувався з першою командою. Мені часто доводиться спілкуватися з ним та працювати індивідуально.

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Головна особливість цього молодого гравця, що він чує тренера та старається виконувати те, що говорить наставник. Працює над помилками. Саме тому всі відзначають його прогрес. У Миколенка є всі дані для того, щоб стати класним гравцем: швидкість, інтелект, відбір, гра головою, робота з м’ячем. Бачу в ньому великий потенціал.

Миколенко: Хочу пограти в Англії

Він говорив, що мріє грати в Англії. Якщо він продовжить працювати як цього сезону, то матиме шанс потрати в АПЛ. Я йому часто кажу, що треба брати гру на себе, а не просто підігрувати. Йому ще потрібен час, щоб впевненіше почуватися на полі", – цитує Лужного FootballHub.