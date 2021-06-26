Колишній наставник Динамо Олег Лужний може прийти на зміну Василю Сачку в луцькій Волині.

Після відставки Василя Сачка Волинь контактувала із Олегом Лужним стосовно можливого приходу екс-тренера Динамо в луцький клуб, інформує Спортивка.

Сачко офіційно покинув Волинь

Зазначається, що за підсумками попередніх переговорів Лужний готовий очолити "хрестоносців". Втім, фахівець має свої умови – серйозність намірів Волині поборотись за путівку до української Прем'єр-ліги та готовність доукомплектувати команду для наступного сезону.

Нагадаємо, Волинь сьогодні оголосила про відставку Василя Сачка з посади головного тренера. За підсумками минулого сезону його підопічні посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок.

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