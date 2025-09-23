Головним тренером збірної України Сергієм Ребровим активно цікавиться грецький Панатінаїкос. Ширяться чутки, що Олег Лужний може стати наступником 51-річного фахівця.

В УАФ визначились, хто може замінити Реброва на чолі збірної України – Бурбас назвав несподіваного кандидата

– З'явилася інформація, що в Будинку футболу роздумують над заміною Сергію Реброву в збірній. Подейкують, що і вашу кандидатуру серйозно розглядають. Наскільки це відповідає дійсності, чи погодились би на таку пропозицію?

– Перший раз таке чую, – цитує Лужного Tribuna.

Нагадаємо, що Олег Лужний очолював сімферопольську Таврію, а у період з 2017 по 2019 роки працював асистентом Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо. Наразі екс-гравець киян та лондонського Арсенала обіймає посаду спортивного СЕО в Українській асоціації футболу.

