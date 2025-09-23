Лужний лаконічно висловився щодо посади тренера збірної України – вистачило чотирьох слів
Легенда українського футболу Олег Лужний прокоментував ймовірність очолити збірну Україну та замінити Сергія Реброва.
Головним тренером збірної України Сергієм Ребровим активно цікавиться грецький Панатінаїкос. Ширяться чутки, що Олег Лужний може стати наступником 51-річного фахівця.
В УАФ визначились, хто може замінити Реброва на чолі збірної України – Бурбас назвав несподіваного кандидата
– З'явилася інформація, що в Будинку футболу роздумують над заміною Сергію Реброву в збірній. Подейкують, що і вашу кандидатуру серйозно розглядають. Наскільки це відповідає дійсності, чи погодились би на таку пропозицію?
– Перший раз таке чую, – цитує Лужного Tribuna.
Нагадаємо, що Олег Лужний очолював сімферопольську Таврію, а у період з 2017 по 2019 роки працював асистентом Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо. Наразі екс-гравець киян та лондонського Арсенала обіймає посаду спортивного СЕО в Українській асоціації футболу.
