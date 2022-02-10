Байя на своєму офіційному сайті оголосила про дострокове завершення орендної угоди з Луїзао, права на якого належать Ворсклі.

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Планувалось, що бразилець виступатиме у себе на батьківщині до кінця 2022 року. Однак, вже найближчим часом Луїзао повернеться до Ворскли.

Нагадаємо, Луїзао перейшов у Ворсклу у серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравецем команди Юрія Максимова. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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