Луїзао достроково повернеться до Ворскли
Півзахисник Ворскли Луїзао приєднається до полтавського клубу раніше запланованого терміну.
Байя на своєму офіційному сайті оголосила про дострокове завершення орендної угоди з Луїзао, права на якого належать Ворсклі.
СК Дніпро-1 завершив перехід захисника – сумнозвісний бразильський клуб підтвердив трансфер
Планувалось, що бразилець виступатиме у себе на батьківщині до кінця 2022 року. Однак, вже найближчим часом Луїзао повернеться до Ворскли.
Нагадаємо, Луїзао перейшов у Ворсклу у серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравецем команди Юрія Максимова. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.
Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті