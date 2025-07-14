Наставник ПСЖ Луїс Енріке може зіткнутися з санкціями після сутички з нападником Челсі Жоао Педро.

Штовханина Луїса Енріке з Жоао Педро після фінального матчу Клубного чемпіонату світу між Челсі та ПСЖ не залишиться без уваги дисциплінарних органів ФІФА, повідомляє Mundo Deportivo.

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Іспанський наставник ПСЖ ризикує отримати дискваліфікацію на три матчі. Щоправда, цей бан не буде розповсюджуватись на інші турніри. Таким чином Енріке може хіба що пропустити матчі КЧС, які відбудуться вже у 2029 році.

Додамо, що ПСЖ гарантовано зіграє на Клубному ЧС-2029 завдяки перемозі в ЛЧ сезону 2024/2025, а от чи залишиться Луїс Енріке головним тренером парижан до того часу – можна тільки здогадуватися.

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