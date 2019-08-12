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Луїш Каштру – найкращий тренер 3 туру УПЛ

18:56 63 Читать на русском
Луїш Каштру – найкращий тренер 3 туру УПЛ
Луїш Каштру / УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого наставника за підсумками третього туру.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Наставник Шахтаря Луїш Каштру визнаний найкращим тренером третього туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, підопічні португальського фахівця у третьому турі здолали київське Динамо з рахунком 2:1. Зараз Шахтар єдина команда, яка здобула максимум очок після трьох матчів.

Зауважимо, що найкращим футболістом звітного туру експерти УПЛ визнали орендованого Зорею у Динамо нападника – Назарія Русина.

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