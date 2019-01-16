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Луїс Велозу став гравцем Львова

10:40 1220 Читать на русском
Луїс Велозу став гравцем Львова
Луїс Велозу / istagram

Головний тренер львівської команди Юрій Бакалов повідомив, що клуб підписав бразильського хавбека.

"Вже підписаний контракт з бразильцем Ліпою (Луїсом Велозу – прим. Футбол 24). Є новачки, які почали збір з командою після відпускного періоду, але поки прізвища говорити не буду. Це не суперсекрет, але потрібно придивитися.

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Ми моніторимо український ринок, ми не відмовляємося від бразильських спостережень. Посилення буде, і буде якісними футболістами з Бразилії", – передає слова Бакалова Ua-football.

До слова, попереднім клубом гравця був ФК Токіо, де він практично не грав у першій команді. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Луїс Велозу Луїс Велозу Львів Львів Юрій Бакалов Юрій Бакалов
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