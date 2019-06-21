Луїс Суарес ледь не забив гол усього свого життя на Копа Амеріка – перша хвилина і фантастичний удар з центру поля

Нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес демонструє блискучу форму на Копа Амеріка-2019.

32-річний футболіст, якого на старті турніру критикували через зайві кілограми, залишається головною зброєю команди Табареса. Суарес очолює перегони найкращих снайперів Копа Амеріка (2), перебуває серед лідерів за створеними моментами, а також наважується на фантастичні удари.

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У матчі проти збірної Японії форвард Барси ледь не відзначився найкрасивішим м'ячем у власній кар'єрі, та ще й на першій хвилині гри. Суарес без зайвих роздумів влупив з центру поля, а м'яч по-зрадницьки опустився на верхню сітку.

На 32-й хвилині Луїс таки пробив Кавасіму ударом з пенальті, однак Уругвай не зумів вирвати перемогу.