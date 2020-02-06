Луїс не має наміру завершувати кар'єру, поки не здобуде трофей з Арсеналом

Захисник Арсенала Давід Луїс з оптимізмом дивиться на перспективи "канонірів".

"Я все ще голодний до трофеїв. Я хочу вигравати титули разом з Арсеналом. Хочу зробити так, щоб цей клуб знову засяяв. Така моя мета, і я не збираюся зупинятися, поки цього не доб'юся. Мені потрібно щодня відчувати цей голод.

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Перше, що стоїть за командою, яка завоювала трофей, – це віра. Якщо не віриш і не мрієш, неможливо чогось добитися. Я вірю, що ми можемо завоювати трофеї в нинішньому сезоні. У нас є шанси в Лізі Європи і Кубку Англії. Ми також хочемо битися до останнього за місце в першій четвірці АПЛ", – цитує Луїса офіційний сайт клубу.

Після 25-ти турів чемпіонату Англії Арсенал відстає від 4-го рядка на 10 очок. У плей-офф Ліги Європи на лондонців очікує зустріч з Олімпіакосом.

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