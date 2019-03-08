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Луїс: Молоді футболісти Динамо стануть прекрасним поколінням для України

12:17 479 Читать на русском
Луїс: Молоді футболісти Динамо стануть прекрасним поколінням для України
Давід Луїс проти Назарія Русина / Chelsea

Захисник Челсі Давід Луїс відсипав компліментів київському Динамо після впевненої перемоги над віце-чемпіоном України на Стемфорд Брідж в 1/8 фіналу Ліги Європи.

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

"Нам пощастило, і я радий, бо в нас залишається дві можливості кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, нумо боротися за кожну з них.

Ми провели чудовий поєдинок. Могли забити більше, особливо в першому таймі, коли грали інтенсивно та створювали гольові шанси. Звичайно, ми здобули хороший результат, але це футбол, справу ще не зроблено. Мусимо їхати в Київ, де завжди важко грати, та виконати там хорошу роботу.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо володіє дивовижними якостями, особливо їхні молоді футболісти. Думаю, що вони стануть прекрасним поколінням для України. Звичайно, в суперника є клас, тому ми повинні зберігати самоконтроль і добре грати, як це було в першому матчі.

Ми намагаємося вдосконалювати наш футбол щотижня, щодня, щоматчу. Це позитив для команди", – цитує Давіда Луїса офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, що Челсі вдома розгромив Динамо в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 14 березня в Києві на НСК Олімпійський.

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Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Динамо Давід Луїс Давід Луїс
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