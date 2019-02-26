Луїс хоче продовжити контракт з Челсі

Захисник Челсі Давід Луїс прагне підписати новий контракт з лондонським клубом.

Контракт Давіда Луїса з Челсі завершується влітку цього року. За інформацією goal.com, бразилець хоче підписати новий контракт з клубом.

Челсі та Манчестер Юнайтед націлились на Романьйолі

Минулого сезону захисник міг покинути клуб через напружені стосунки з тодішнім наставником "синіх" Антоніо Конте, але у підсумку пішов сам італієць.

Луїс повернувся в Челсі влітку 2016 року і встиг виграти з командою АПЛ та Кубок Англії.

Мессі – найкращий дриблер топ-5 чемпіонатів, Азар – найуспішніший, прогнозовані лідери в Бундеслізі та Серії А