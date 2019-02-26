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Луїс хоче продовжити контракт з Челсі

14:12 110 Читать на русском
Луїс хоче продовжити контракт з Челсі
Давід Луїс / соцмережі

Захисник Челсі Давід Луїс прагне підписати новий контракт з лондонським клубом.

Контракт Давіда Луїса з Челсі завершується влітку цього року. За інформацією goal.com, бразилець хоче підписати новий контракт з клубом.

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Минулого сезону захисник міг покинути клуб через напружені стосунки з тодішнім наставником "синіх" Антоніо Конте, але у підсумку пішов сам італієць.

Луїс повернувся в Челсі влітку 2016 року і встиг виграти з командою АПЛ та Кубок Англії.

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