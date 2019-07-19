"Луїс Феліпе повернувся з вагою 110 кг", – Рафаїлов назвав причини відсутності легіонерів на тренувальному зборі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про те, чому Віктор Скрипник не взяв на тренувальний збір до Словенії легіонерів.

"Відповім одразу щодо всіх легіонерів, почавши з Луїса Феліпе. Перед від'їздом у відпустку всім футболістам були роздані індивідуальні плани для підтримання форми. Так ось, Луїс Феліпе, наприклад, приїхав назад з вагою в 110 кг.

Скрипник не взяв на передсезонні збори жодного легіонера

Це не зимовий період. Часу на розкачку немає. Віктор Скрипник сказав, що часу мало і займатися "групою здоров'я" він не буде. І я з ним абсолютно згоден.

У Словенію не поїхали лише ті футболісти, які приїхали на тижневий збір в Запоріжжі непідготовленими. На сьогодні вони не готові виходити на поле і доводити своє місце в основному складі. Поки всі ці виконавці в клубі.

Якщо хтось зможе довести свою спроможність тренеру, то залишиться. Якщо ні, тоді спробуємо шукати варіанти оренди", – наводить слова гендиректора клубу офіційний сайт Зорі.

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