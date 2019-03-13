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Луїс Феліпе повернувся до тренувань в загальній групі

12:48 72 Читать на русском
Луїс Феліпе повернувся до тренувань в загальній групі
Луїс Феліпе / ФК Зоря

Голкіпер луганської Зорі Луїс Феліпе набирає кондиції після пошкодження.

Луїс Феліпе пропустив матч 21-го туру проти ФК Львів через пошкодження.Голкіпер вже повернувся до загальної групи, інформує офіційний сайт ФК Зоря.

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В цьому сезоні бразилець зіграв у 17 матчах (6 ігор відстояв на нуль), в яких пропустив 17 м'ячів.

Разом з командою тренуються і новачки команди Матеус Нортон та Іцукі Урата.

Нагадаємо, що в 22 турі УПЛ Зоря прийматиме Шахтар 16 березня. Початок матчу о 17:00.

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Зоря Зоря Луїс Феліпе Луїс Феліпе
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