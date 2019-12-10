Луїс Феліпе покинув Зорю

Воротар Зорі Луїс Феліпе попрощався зі своєю командою і покинув Україну.

Бразильський голкіпер луганської Зорі більше не виступатиме за український клуб, повідомляє прес-служба ФК Зоря. Клуб Віктора Скрипника розірвав співпрацю з воротарем за обопільною згодою і 22-річний гравець вже покинув територію України. Бразильця ще раніше було виставлено на трансфер, однак відсутність пропозицій і бажання розвантажити зарплатну відомість змусила керівництво клубу піти на такий крок.

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"Прощавай, Україно. Я буду дуже сумувати", – написав футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. В свою чергу футбольний клуб Зоря подякував Луїсу Феліпе за співпрацю і побажав удачі у новому клубі.

Нагадаємо, бразильський кіпер виступав за Зорю з лютого 2018 року – за цей час він провів 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 22 голи і 7 матчів відстояв "на нуль". Востаннє Феліпе виходив на поле 17 квітня.

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