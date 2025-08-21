Французький журналіст запитав, чи не було в екс-наставника Барселони та директора клубу Луїша Кампуша побоювань через стосунки Іллі Забарного з російським футболістом, чия країна напала та відмовляється припиняти війну проти України. Луїс Енріке в дусі російської пропаганди висловився щодо ситуації в ПСЖ, що цього літа підписав захисника збірної України, який змушений співіснувати з 26-річним голкіпером із Росії Матвєєм Сафоновим.

"Спорт і зокрема футбол – це найкращий спосіб мати здатність зближувати людей, створювати з них союз більше, ніж розділення. У цьому сенсі спорт і індивідуальності перебувають вище за політичні ситуації чи економічні інтереси політиків", – цитує іспанського тренера lefigaro.fr.

Цього сезону Сафонов виконує роль дублера Лукаса Шевальє. Забарний же дебютував за нову команду минулими вихідними у грі проти Нанта (1:0). Контракти гравців чинні до 2029 та 2030 року відповідно.

