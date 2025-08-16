Головний ренер ПСЖ Луїс Енріке припустив, що Ілля Забарний може зіграти вже цього туру в Лізі 1.

"Чи гратиме він проти Нанта? Можливо, він буде у заявці. Захисник – це складна позиція для гравця. Від них вимагається багато чого, як від Маркіньйоса, Пачо, Лукаса Беральдо та інших. Тому що ми багато вимагаємо з м'ячем.

А без м'яча бувають ситуації, коли за спинами захисників залишається багато вільного простору. Але у Забарного багато якостей, для нас важливо мати такого гравця. Ілля – дуже важливе посилення", – цитує Луїса Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ першому турі Ліги 1 зіграє проти Нанта. Цей матч заплановано на неділю, 17 серпня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

