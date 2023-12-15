Іспанський фахівець вважає, що дисципліна в команді дуже важлива. Тому Луїс Енріке запровадив нові правила в ПСЖ.

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Як інформує L'Équipe, на початку сезону наставник парижан наказав одному зі співробітників відвідувати місцеві нічні клуби та стежити, чи не приїжджають футболісти на вечірки потай від нього. Також помічник Енріке в соцмережах перевіряє сторінки гравців, щоб переконатися, що їхні близькі не мають на них поганого впливу.

Луїс Енріке також ввів у команді систему обов'язкової реєстрації на тренувальній базі. У такий спосіб відстежується дотримання встановленого графіка.

Нагадаємо, 53-річний фахівець очолив ПСЖ влітку поточного року. Наразі команда Енріке перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1 з 36 очками.

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