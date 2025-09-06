Луїс Енріке впав з велосипеда – його терміново доставили до лікарні на операцію
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке пережив не найприємніший день.
Луїс Енріке був доставлений до лікарні Парижа після падіння з велосипеда, інформує офіційний Твіттер ПСЖ. Його привезли до відділення невідкладної допомоги, після чого іспанський фахівець переніс операцію у зв'язку з переломом ключиці.
"ПСЖ висловлює свою повну підтримку Луїсу Енріке і бажає йому якнайшвидшого одужання. Клуб надасть додаткову інформацію найближчим часом", – йдеться в офіційній заяві.
Наступний матч ПСЖ відбудеться проти Ланса в неділю, 14 вересня.
