ПСЖ зможе розраховувати на Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле в матчі проти Тулузи.

"Кіліан Мбаппе – ідеальний. Як і на перших тренуваннях, з великим бажанням, дуже хорошим настроєм. Як тренер я можу тільки радіти, що можу розраховувати на такого гравця, як Кіліан.

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Я в захваті не тільки від того, що Мбаппе дає команді, але й від його особистості. Без сумніву, він гравець світового рівня. Для мене це велика радість. Усман Дембеле? Так, він готовий вийти з першої хвилини", – цитує Луїса Енріке L'equipe.

Нагадаємо, що через конфлікт з керівництвом ПСЖ Кіліан Мбаппе був відсторонений від першої команди. Він не брав участі в першому матчі проти Лор'яна в Лізі 1. Усман Дембеле нещодавно перейшов до ПСЖ з Барселони.

Зустріч між паризьким клубом та Тулузою запланована на суботу, 19 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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