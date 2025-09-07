Головний тренер Нанта Луїш Каштру травмувався в один день з Луїсом Енріке.

Луїш Каштру пошкодив зв'язки коліна під час тренування. Інцидент стався в п'ятницю вдень на базі французького клубу, де Каштру грав у футбол з тренерським штабом і отримав травму. Про це інформує L'Equipe.

Луїс Енріке впав з велосипеда – його терміново доставили до лікарні на операцію

Спочатку лікарі запідозрили розрив передньої хрестоподібної зв'язки, але пізніші звіти підтвердили, що це було серйозне розтягнення, яке ще потребуватиме лікування і часу на відновлення.

Примітно, що це сталося в той же день, коли тренер ПСЖ Луїс Енріке зламав ключицю в результаті падіння на велосипеді.

