"Ми не намагалися зробити заяву, а просто хотіли добре розпочати турнір. Це найважливіше для нас. Мені сподобався тиск та настрій команди, кількість моментів та витримка.

Дебют Забарного в Лізі чемпіонів за парижан у відеоогляді матчу ПСЖ – Аталанта – 4:0

Сенні Маюлю вийшов на полі, оскільки ми вважали, що нам буде потрібний швидкий гравець, здатний приймати м'яч, бо Аталанта гарно пресингує. Саме тому, ми змогли створити багато моментів.

Завжди приємно бачити, як забиває захисник. Маркіньйос забиває часто і може покращити свою результативність. У нього є ця чеснота при розіграші стандартних положень. Приємно бачити такий настрій.

Щодо Барколя, то саме є обираю пенальтиста. Ми подумали, що він зможе це зробити за потреби. У нас великий вибір: Вітінья, Дембеле, Нуну Мендееш, Гонсалу Рамус.

Цього літа у нас було дуже мало вихідних. Але ми любимо грати в футбол і готові до Ліги чемпіонів. Звичайно, це початок сезону, але завжди потрібно підходити до справи з позитивним настроєм. Це найкращий шлях вперед", – цитує Лучо Le Parisien.

ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті