Луїс Енріке використав унікальне досягнення збірної Іспанії, щоб присоромити критиків
Головний тренер збірної Іспанії захистив результати своєї роботи демонстрацією однієї таблиці.
Останнім часом головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке перебував під великим шаром критики, особливо після поразки національної команди від збірної Швейцарії. Однак після перемоги над Португалією та послідуючого виходу у "фінал чотирьох" Ліги націй Енріке вирішив відповісти своїм критикам у Твіттері.
"Це була ганьба": Луїс Енріке знайшов причини поразки Іспанії від Швейцарії та застеріг Португалію
Енріке опублікував зображення таблиці, де показники збірної Іспанії порівнюються з показниками інших провідних європейських країн. "Просто для того, щоб прояснити ситуацію..." – написав тренер.
Луїс Енріке наголосив на тому, що його команда вийшла у фінал Ліги націй у 2020 році, у півфінал чемпіонату Європи у 2021 році, у фінал чотирьох Ліги націй у 2022 році, а також стала переможцем групи у кваліфікації чемпіонату світу. Жодна інша збірна не може похвалитися такими здобутками.
Іспанія вирвала драматичну перемогу в Португалії і вийшла у плей-офф Ліги націй, Швейцарія викинула Чехію з еліти