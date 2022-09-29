Останнім часом головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке перебував під великим шаром критики, особливо після поразки національної команди від збірної Швейцарії. Однак після перемоги над Португалією та послідуючого виходу у "фінал чотирьох" Ліги націй Енріке вирішив відповісти своїм критикам у Твіттері.

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Енріке опублікував зображення таблиці, де показники збірної Іспанії порівнюються з показниками інших провідних європейських країн. "Просто для того, щоб прояснити ситуацію..." – написав тренер.

Луїс Енріке наголосив на тому, що його команда вийшла у фінал Ліги націй у 2020 році, у півфінал чемпіонату Європи у 2021 році, у фінал чотирьох Ліги націй у 2022 році, а також стала переможцем групи у кваліфікації чемпіонату світу. Жодна інша збірна не може похвалитися такими здобутками.

Solo por poner las cosas en contexto... pic.twitter.com/AZRn4C0cEq — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 28, 2022

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