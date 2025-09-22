Під час церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" Луїс Енріке був удостоєний нагороди як найкращий тренер року.

Наставник ПСЖ не зміг особисто прибути на церемонію вручення нагороди, оскільки перебуває з командою на перенесеному матчі 5-го туру Ліги 1 проти Марселя. Поєдинок мав відбутися вчора, але його перенесли через очікувану негоду.

Упродовж 2025 року Енріке здобув з ПСЖ Кубок Франції, Лігу 1, Лігу чемпіонів, Суперкубок Франції та Суперкубок УЄФА. Серед його головних конкурентів на звання найкращого тренера були Арне Слот, Енцо Мареска, Хансі Флік та Антоніо Конте.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us #ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

