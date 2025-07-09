"У нього не було злого наміру, це очевидно. Думаю, всі, хто знайомий із Джіджі, знають, який він добрий. Футбол – це спорт, де постійно трапляються травми, серйозні ушкодження – це частина футбольного процесу.

Мусіалу офіційно прооперували після моторошної травми у матчі Клубного ЧС

Навіть те, як усі гравці переживають такі моменти. Нічого більше. Я не збираюся коментувати заяви партнерів Мусіали по команді чи інших гравців, бо це не входить до моїх обов’язків.

Але з Джанлуїджі все гаразд. Він був засмучений, навіть більше, ніж у той момент. Думаю, він уже зв’язався з Мусіалою, якому ми всі бажаємо якнайшвидшого одужання", – цитує Енріке Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою. У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. 7 липня Джамал успішно переніс операцію.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду