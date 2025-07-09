Луїс Енріке став на захист Доннарумми після травми Мусіали: "Думаю, всі знають, який він..."
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо інциденту, що спричинив травму півзахисника Баварії Джамала Мусіали.
"У нього не було злого наміру, це очевидно. Думаю, всі, хто знайомий із Джіджі, знають, який він добрий. Футбол – це спорт, де постійно трапляються травми, серйозні ушкодження – це частина футбольного процесу.
Мусіалу офіційно прооперували після моторошної травми у матчі Клубного ЧС
Навіть те, як усі гравці переживають такі моменти. Нічого більше. Я не збираюся коментувати заяви партнерів Мусіали по команді чи інших гравців, бо це не входить до моїх обов’язків.
Але з Джанлуїджі все гаразд. Він був засмучений, навіть більше, ніж у той момент. Думаю, він уже зв’язався з Мусіалою, якому ми всі бажаємо якнайшвидшого одужання", – цитує Енріке Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою. У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. 7 липня Джамал успішно переніс операцію.
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду