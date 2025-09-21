Французька преса спрогнозувала стартові склади на Ле Класік, в якому зіграють ПСЖ Забарного проти Марселя Де Дзербі.

У неділю, 21 вересня, закриватиме п'ятий тур Ліги 1 матч між ПСЖ та Марселем, який має відбутися на Велодромі, якщо погода не завадить.

Марсель – ПСЖ: принципове дербі команди Забарного під загрозою зриву – відомі причини

LEquipe та Le Parisien спрогнозували стартові склади на Ле Класік. Обидва видання впевнені, що з перших хвилин зіграє пара Маркіньйос та Пачо, а ось Ілля Забарний залишиться в запасі. З моменту переходу український захисник лише у грі з Анже просидів весь матч на лаві, у грі проти Аталанти він вийшов на останні 15 хвилин, а в решті – з'являвся у старті.

Варто зауважити, що обидва видання ні разу ще не помилялися стосовно Забарного і його потрапляння до основи. Додамо, що ПСЖ не зможуть допомогти проти Марселя Жоау Невеш, Усман Дембеле, Лукас Беральдо та Дезіре Дуе.

