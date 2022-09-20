"Щоразу гравці, які не потрапили до списку, привертають увагу. Я без проблем поговорю про Рамоса й Аспаса, але я вибираю 25 гравців, яких вважаю найбільш придатними для виклику цього разу. Я відкритий до чужих думок. Ми постійно аналізуємо ситуацію.

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Вони вже приїжджали в збірну, я знаю їх, вони знають мене. Безсумнівно, вони можуть повернутися. Чудово бачити, що Серхіо Рамос повернувся на поле після того, як сезон не грав через травми. Зараз ми бачимо, що він грає кожні три дні.

Тут я можу говорити все, що завгодно, але я вважаю, що викликав до збірної найкращих із тих, хто грає на позиції Рамоса. Проте двері до збірної не зачинені ні для кого", – цитує Енріке Cope.

Востаннє Серхіо одягав футболку іспанської збірної ще у березні 2021 року. Іспанська преса рапортує, що 36-річний оборонець розчарований невикликом.

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