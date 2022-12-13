"Те, що пробуджує чемпіонат світу, повітря, яким дихають, це унікальна річ. Футбол – це вид спорту, в якому може перемогти команда, яка не атакує. Це не випадок Марокко, яке мало свої шанси. У нас була дуже молода команда протягом чотирьох років, яка потрапила на чемпіонат світу, і я відчуваю, що ми втратили дуже гарну нагоду.

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Дивлюся на півфіналістів і не бачу нікого кращого за нас. Думаю, що ми втратили чудову нагоду на цьому турнірі. За винятком тих 12 хвилин з Японією на початку другого тайму, я думаю, ми показували гарний рівень, а потім з Марокко ми мали труднощі. Я несу максимальну відповідальність за результат і сприйматиму те, що відбувається, позитивно.

Я хочу тренувати, бачу, що горю бажанням очолити клуб і мати можливість більш тонко та точно розвивати те, що мені не вдалося під час роботи у збірній. Цей етап закінчився, і я, звичайно, чекатиму наступного сезону. Можу повідомити вам, що сьогодні вранці мені оголосили про реєстрацію на турнір з перегонів, і я їду на них разом зі своїм братом", – цитує Енріке Мarca.

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