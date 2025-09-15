"Матч був особливим, насамперед через те, що відбувся після перерви на матчі збірних. Ми знаємо, наскільки складними можуть бути такі поєдинки, але водночас скористалися можливістю присвятити цю перемогу Преснелю Кімпембе, – вихованцю клубу, який нещодавно перейшов у Катар. Він був неймовірним гравцем для клубу як в очах уболівальників, так і для партнерів по команді.

Забарний отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ – L`Equipe виділив тривожні сигнали

Я думаю, що ми заслужили на перемогу, але це був складний матч. Нам довелося внести зміни, бо гравці були травмовані, і спочатку було важко. Ми можемо робити, що хочемо, але нам потрібно адаптуватися до того, що відбувалося на полі.

Інформація щодо травмованих Беральдо, Лі Кан-Іна та Кварацхелії? Я не знаю, нам доведеться почекати на результати аналізів, які медичний персонал зробить після матчу. У мене поки що немає інформації", – наводить слова Луїса Енріке Culture PSG.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено здолав Ланс (2:0) у першому матчі на Парк де Пренс у цьому сезоні. Ілля Забарний провів на полі всю зустріч.

ПСЖ переміг Ланс перед стартом у ЛЧ – Забарний рятував і привозив, парижани зазнали трьох травм, Барколя оформив дубль