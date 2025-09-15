Луїс Енріке оцінив перемогу ПСЖ над Лансом, присвятивши її зірковому колишньому гравцю парижан
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу парижан в матчі 4-го туру французької Ліги 1 проти Ланса.
"Матч був особливим, насамперед через те, що відбувся після перерви на матчі збірних. Ми знаємо, наскільки складними можуть бути такі поєдинки, але водночас скористалися можливістю присвятити цю перемогу Преснелю Кімпембе, – вихованцю клубу, який нещодавно перейшов у Катар. Він був неймовірним гравцем для клубу як в очах уболівальників, так і для партнерів по команді.
Я думаю, що ми заслужили на перемогу, але це був складний матч. Нам довелося внести зміни, бо гравці були травмовані, і спочатку було важко. Ми можемо робити, що хочемо, але нам потрібно адаптуватися до того, що відбувалося на полі.
Інформація щодо травмованих Беральдо, Лі Кан-Іна та Кварацхелії? Я не знаю, нам доведеться почекати на результати аналізів, які медичний персонал зробить після матчу. У мене поки що немає інформації", – наводить слова Луїса Енріке Culture PSG.
Нагадаємо, ПСЖ впевнено здолав Ланс (2:0) у першому матчі на Парк де Пренс у цьому сезоні. Ілля Забарний провів на полі всю зустріч.
