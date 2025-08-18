Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками щодо Іллі Забарного, який напередодні вперше зіграв за парижан у матчі 1-го туру чемпіонату Франції проти Нанта (1:0).

"Що я думаю про дебют Іллі Забарного? Його технічна та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який мені подобається.

Забарний прокоментував свій дебют за ПСЖ: "Тут все по-іншому"

Він комфортно володіє м'ячем. І без нього він зазвичай виграє м'яч. Він зіграв дуже хороший матч", – цитує Енріке Le Parisien.

Нагадаємо, Забарний вийшов в основі ПСЖ проти Нанта і провів на полі весь матч. Статистичний портал SofaScore поставив українцю високі 7,3 бала.

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч