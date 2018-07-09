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Луїс Енріке очолить збірну Іспанії, – Marca

08:42 371 Читать на русском
Луїс Енріке очолить збірну Іспанії, – Marca
Луїс Енріке / фото: ФК Барселона

Федерація футболу Іспанії вже найближчими днями може представити Луїса Енріке в ролі головного тренера національної команди.

Екс-наставник Барселони Луїс Енріке стане головним тренером збірної Іспанії. 48-річного спеціаліста можуть затвердити на посаді вже найближчим часом, повідомляє Marca.

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Очікується, що очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес запропонує кандидатуру Енріке на спеціальному засіданні Ради директорів федерації. Раніше повідомлялось, що фаворитом на посаду наставника є Кіке Санчес Флорес, а Енріке – лише один з претендентів.

Як зазначає видання, Енріке отримає контракт на 2 роки – до завершення Євро-2020.

До слова, вчора збірну Іспанії покинув Фернандо Єрро, який виконував функції головного тренера "Фурії Рохи на провальному для іспанців ЧС-2018.

Нагадаємо, у 2017 році Луїс Енріке покинув Барселону, з якою двічі виграв чемпіонат Іспанії та одного разу став переможцем Ліги чемпіонів.

Теги
Іспанія Трансфери Луїс Енріке Луїс Енріке Луїс Рубіалес Іспанія Іспанія
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