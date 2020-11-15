Луїс Енріке не знав, що збірна Іспанії 17 хвилин грала в більшості – курйоз дня
Новина про вилучення гравця збірної Швейцарії стала сюрпризом для наставника іспанців Луїса Енріке.
"Фурія Роха" 17 хвилин кінцівки грала в більшості, але Луїс Енріке дізнався про це лише на післяматчевій прес-конференції.
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Журналісти запитали тренера Іспанії, як вплинуло на команду вилучення суперника. 50-річний фахівець явно здивувався і тихо запитав помічника: "Вилучення?". Захисник швейцарців Ніко Ельведі отримав червону картку на 79 хвилині, а на 89-ій команда Луїса Енріке зрівняла рахунок.
Нагадаємо, в останньому турі Ліги націй (17 листопада) Іспанія прийматиме збірну Німеччини, і для виходу в плей-офф "Фурії" потрібна виключно перемога.
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