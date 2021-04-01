Наставник "Фурії Рохи" потрапив у цікаву ситуацію незадовго до поєдинку кваліфікації на Мундіаль-2022 проти команди Косова.

Луїс Енріке пропустив початок матчу Іспанія – Косово, який був зіграний у Севільї. 50-річний іспанець разом зі своїми асистентами застряг у ліфті готелю, де базувалася команда.

Збірна Іспанії пропустила ганебний гол майже з центра поля – голкіпер повторив помилку Луніна

Автобус з футболістами вирушив на гру без тренерів. Енріке з помічниками прибули на стадіон автомобілем за кілька хвилин після стартового свистка арбітра, інформує ESPN.

"В будь-якому випадку, у нас був план "Б". Наша відсутність жодним чином не вплинула на гру команди", – не без іронії заявив головний тренер після поєдинку.

Зауважимо, цей казус не завадив Іспанії обіграти Косово з рахунком 3:1.

Турнір шести, Україна під тиском "третьої сили", присмерк богів і чехарда скандалів: підсумки старту відбору до ЧС-2022