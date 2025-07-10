"Це дуже особливий момент для нас, парижан, для всіх уболівальників, для всього клубу. Я думаю, що ми виконали справді гарну роботу та зіграли чудовий матч. Ми щасливі, що ми у фіналі, і це був неймовірний сезон. Ми хочемо виграти цей фінал.

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Усі бачили задушливу спеку, неймовірно грати в таку погоду. Я думаю, що це вплинуло на обидві команди, але ми продовжували грати та боротися. Я думаю, що це прекрасний момент для всіх парижан", – цитує Луїса Енріке прес-служба ПСЖ.

Нагадаємо, фінал Клубного ЧС-2025 відбудеться 13 липня, початок о 22:00 за київським часом. Суперником ПСЖ стане лондонський Челсі.

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