Луїс Енріке може покинути збірну Іспанії після ЧС-2022 – є два потенційні наступники
22:15 - Читать на русском
Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс Енріке роздумує над відходом з головної команди Іспанії.
51-річний фахівець має сумніви щодо того, чи варто йому залишатись у команді після чемпіонату світу, стверджує Marca.
Луїс Енріке має дві цілі на 2022 рік зі збірною Іспанії
Контракт Луїса Енріке з іспанською федерацією розрахований до кінця 2022 року і поки не був продовжений. Якщо нинішній наставник все ж вирішить піти, Федерація футболу Іспанії розглядає варіанти з призначенням наставника Атлетіка Марселіно чи екс-тренера Барселони Ернесто Вальверде.
Нагадаємо, "Фурія Роха" напряму кваліфікувалась на Мундіаль в Катарі, який відбудеться у листопаді-грудні цього року.
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