51-річний фахівець має сумніви щодо того, чи варто йому залишатись у команді після чемпіонату світу, стверджує Marca.

Луїс Енріке має дві цілі на 2022 рік зі збірною Іспанії

Контракт Луїса Енріке з іспанською федерацією розрахований до кінця 2022 року і поки не був продовжений. Якщо нинішній наставник все ж вирішить піти, Федерація футболу Іспанії розглядає варіанти з призначенням наставника Атлетіка Марселіно чи екс-тренера Барселони Ернесто Вальверде.

Нагадаємо, "Фурія Роха" напряму кваліфікувалась на Мундіаль в Катарі, який відбудеться у листопаді-грудні цього року.