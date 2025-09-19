Луїс Енріке і досі зберігає надію повернутись до Барселони, хоча його контракт із ПСЖ чинний до 2027 року, інформує Diario Sport.

Сам наставник публічно неодноразово заявляв, що він задоволений роботою в ПСЖ, а також, що він налаштований допрацювати угоду до кінця. Однак, у приватних розмовах із оточенням Луїс Енріке зізнавався, що був би радий повернутись до Барселони. Проте, напередодні виборів нового президента "блаугранас" постать фахівця може стати одним із передвиборчих гасел уже наприкінці цього сезону.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолював Барселону з 2014 по 2017 роки, з якою двічі ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів 2014/15.

