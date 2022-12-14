Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що помилився під час складання заявки "Фурії Рохи" на ЧС-2022.

Луїс Енріке після фіаско на ЧС-2022 змінив вид спорту та критично висловився про учасників півфіналу

Під час чергової онлайн-конференції у Twitch колишній тренер збірної Іспанії заявив, що один із його підопічних не виправдав очікувань. "Мені потрібно було залишити одного гравця вдома. Я не говоритиму, хто це, але в результаті він не дав того, чого я від нього очікував. Я повинен був викликати іншого гравця замість нього", – наводить слова Енріке Voetbal International.

Після матчу з Марокко тренер заявив, що йому варто було випустити Пабло Сарабію у стартовому складі, і він шкодує про те, що не зробив цього.

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