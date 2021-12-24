Наставник "Фурії Рохи" Луїс Енріке підбив підсумок року, що минає, і поділився планами на 2022-й.

"Перш за все, я б хотів пороздумувати про те, яким був для нас 2021-й. Це був рік, у якому ми досягли усіх цілей. Вочевидь, могли б виграти титул. Ми добре виступили у Європі, ми подолали кваліфікацію на Чемпіонат світу. Маємо цим пишатись.

Мессі зізнався, з ким би хотів зустрітись у фіналі ЧС-2022

У 2022 році наступить одна з найбільш очікуваних подій – ЧС у Катарі. У нас є надії, що зможемо стати одними із кандидатів на перемогу на Мундіалі. Також Іспанія покладає великі надії на Лігу націй", – цитує Луїса Енріке Marca.

До слова, "Фурія Роха" здобула пряму путівку на ЧС-2022. У Лізі націй вона гратиме з Чехією, Швейцарією й Португалією.

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті