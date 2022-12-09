Луїс Енріке залишається бажаним тренером на ринку після звільнення зі збірної Іспанії.

Атлетіко та Манчестер Юнайтед зберігають кандидатуру Лучо у своєму шорт-листі, стверджує AS.

Луїс Енріке попрощався зі збірною Іспанії – важливий меседж наступнику

Мадридці переживають важку кризу на 11 рік роботи Дієго Сімеоне. Команда ганебно вилетіла з єврокубків і без особливого блиску йде в чемпіонаті Іспанії (5 місце). Контракт аргентинського фахівця розрахований до 2024 року, але у разі збереження слабких результатів сторони можуть припинити співпрацю раніше.

Керівництво Манчестер Юнайтед поки нібито довіряє Еріку Тен Хагу. Нідерландцю дали серйозні гроші на трансферне вікно і навіть дозволили позбутися Кріштіану Роналду. Втім, і він може втратити роботу в кінці сезону, якщо не поверне клуб до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Луїс Енріке став безробітним після провалу збірної Іспанії на ЧС-2022. "Фурія" мляво пройшла груповий етап, а на стадії 1/8 фіналу відразу програла Марокко в серії пенальті.

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