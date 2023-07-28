Луїс Енріке хоче бачити в ПСЖ півзахисника Барселони Педрі, разом з яким працював у збірній Іспанії.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке доручив керівникам ПСЖ почати переговори з Барселоною стосовно півзахисника "блаугранас" Педрі. Про це інформує PSG Community.

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Згідно з джерелом, сам гравець відкритий до переговорів. Йому подобається ідея попрацювати разом із колишнім тренером збірної Іспанії. Повідомляється, що в контракті Педрі з Барселоною прописана тимчасова клаусула в розмірі 110 млн євро. Вона діє до 31 липня.

Помічника головного тренера Антеро Енріке призначили головним переговірником із Барселоною, яка в пошуках додаткових фінансів готова буде вислухати пропозицію.

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