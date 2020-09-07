"Попри те, що Фаті всього 17 років, він грає дуже спокійно і зі смиренням продовжує розвиватися. Серхіо Рамос – переможець і один з найкращих у світі на своїй позиції.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Я дуже задоволений нашим виступом сьогодні і впевненою перемогою. Тепер ми очолюємо групу, тому це чудовий результат", – заявив Луїс Енріке в коментарі El Chiringuito .

Додамо, що іспанці набрали 4 очки в двох матчах і вирвалися на першу сходинку групи А4 в Лізі націй. Україна з трьома балами йде другою, аутсайдери – Німеччина (2 очки) та Швейцарія (1).

Іспанія розтрощила Україну в матчі Ліги націй – бенефіс 17-річного Фаті, повторення історичного антирекорду