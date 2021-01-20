Іспанський хавбек був прооперований через апендицит, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До клініки "Пайдейя" Луїс Альберто потрапив з власної домівки, де вечеряв із сім'єю. Лікарі вчасно прооперували зірку "орлів" і видалили запалений апендикс. Поки він залишатиметься у клініці для спостереження, щоб медики визначили, скільки часу знадобиться 28-річному іспанцю для відновлення.

Як мінімум, Луїс Альберто пропустить 7-10 днів і не допоможе Лаціо в поєдинках проти Парми в Кубку Італії та Сассуоло в Серії А.

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