Луїс Адріано запланував дострокову "втечу" з Палмейраса – все через фанатів
Колишня зірка Шахтаря Луїс Адріано готовий покинути свій нинішній клуб вже під час зимового трансферного вікна.
34-річний форвард готовий піти з Палмейраса взимку, попри чинний до літа 2023 року контракт, стверджує Goal.com.
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Причиною таких радикальних бажань стали, зокрема, напружені відносини з вболівальниками команди. У поєдинку чемпіонату Бразилії зі Сан-Паулу Адріано освистали. Луїс відповів фанатам саркастичними оплесками, чим викликав ще більший гнів.
Колишній нападник Шахтаря виступає за Палмейрас з 2019-го. В поточному сезоні Луїс Адріано взяв участь у 35 матчах, у яких віддав 5 результативних передач та стільки ж забив голів.
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