Колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано повертається в Європу. Він вже підшукав собі нове місце праці.

34-річний нападник 31 січня достроково розірвав контракт з Палмейрасом і вже вирушив у Туреччину, щоб стати гравцем Антальяспора, інформує Фабріціо Романо.

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Сторони домовились про деталі угоди, контракт Адріано буде розрахований до липня 2023 року. Незабаром має бути офіційне оголошення. За "зелених" Луїс виступав з 2019-го, але через конфлікт з фанатами та керівництвом сторони припинили співпрацю. На батьківщини форвард виграв два Копа Лібертадорес і один Кубок Бразилії.

В Україні Луїс Адріано відомий виступами за Шахтар. У футболці "гірників" він провів 266 поєдинків (130 голів) і був одним із лідерів команди Мірчі Луческу.

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