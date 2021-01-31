Луїс Адріано з Палмейрасом яскраво відсвяткував перемогу у Кубку Лібертадорес – відео справжнього шаленства
Гравці Палмейраса не стримували емоцій після здобуття знакового трофею. У хід йшли пісні, танці та навіть лід.
"Найзеленіші" драматично тріумфували у Кубку Лібертадорес, вирвавши перемогу на 90+9 хвилині над Сантосом. Емоції на футбольному полі зашкалювали, що перенеслось і в роздягальню.
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Команда гучно святкувала, наспівуючи переможну пісню. Серед учасників дійства був і екс-гравець Шахтаря Луїс Адріано. Також футболісти увірвались на прес-конференцію – наслідки шаленства опублікував Twitter Палмейраса.
До слова, для "зелено-білих" це лише друга перемогу у Кубку Лібертадорес в історії.
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