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Луїс Адріано: Пропозиції грати за збірну України не було, але я люблю цю країну

14:37 806 Читать на русском
Луїс Адріано: Пропозиції грати за збірну України не було, але я люблю цю країну
Луїс Адріано часів Шахтаря / фото із соцмереж

Екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано, який нині захищає кольори Спартака, пригадав чутки про можливість виступів за збірну України.

Бразильський форвард, який після відходу з Шахтаря встиг пограти в Мілані, а потім опинився у Спартаку, зізнався про відсутність пропозицій виступати за збірну Україну попри подібну інформацію.

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"Нічого там серйозного не було. Хтось пожартував, всі сприйняли це буквально і стали роздмухувати. Нічого такого не було.

Але я вісім років прожив в Україні, грав там, обожнюю цю країну. Вдячний їй, що вона зробила мене тим, ким я є. Це правда, зі мною це було – я люблю Україну", – цитує Адріано Championat.

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Шахтар Шахтар Натуралізація легіонерів для збірної України Луїс Адріано Луїс Адріано Спартак Москва Спартак Москва Україна Україна Збірна України
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